Champions League-finalen spilles for første gang under tag

Når Juventus og Real Madrid løber på banen til Champions League-finalen i Cardiff, bliver finalen i den fineste europæiske klubturnering for første gang spillet under tag.

- FAW har som begivenhedens arrangør besluttet, at taget skal lukkes på stadion i Cardiff under finalen i Champions League. Taget vil også være lukket under de to træningspas inden kampen, skriver FAW.

Forbundet skriver, at det er anbefalinger fra myndighederne, der ligger til grund for beslutningen.

- De to finalehold er netop blevet gjort opmærksom på beslutningen. Finalen vil blive den første, der er blevet spillet under et lukket tag. Det vil forstærke atmosfæren på stadion, når kampen spilles 3. juni, skriver FAW.

Ifølge forbundet vil sikkerheden til kampen nå nye højder for en sportsbegivenhed i Storbritannien.

I forvejen har Storbritannien hævet sit trusselsniveau, efter at en bombemand angreb publikum ved en koncert i Manchester Arena mandag aften.

Trusselsniveauet er blevet hævet fra alvorligt til kritisk. Det er det højeste trin på skalaen. Det vil sige, at et angreb ikke blot betegnes som meget sandsynligt, men kan være nært forestående.

Finalen i Champions League bliver et hjerteligt gensyn for Real Madrids cheftræner, Zinedine Zidane, der spillede for Juventus fra 1996 til 2001.

Hvis hans Real Madrid-hold formår at genvinde Champions League-titlen, vil det være historisk. Det er nemlig ikke sket for noget hold i perioden, hvor turneringen har heddet Champions League.