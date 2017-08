Celtic smadrer Rosenborgs CL-drøm med smal sejr

Onsdag aften led Rosenborgs forhåbning om at nå med i gruppespillet i den fornemste europæiske klubturnering et knæk, da det hjemme blev til 0-1 mod skotske Celtic.

Nicklas Bendtner kommer ikke til at spille Champions League i denne sæson.

Skotterne, der havde Erik Sviatchenko med i startopstillingen, scorede sejrsmålet med lidt over 20 minutter tilbage af returmødet, efter at første opgør i Glasgow var endt 0-0.

Hos Celtic forsøgte Erik Sviatchenko sig med et hovedstød i første halvleg, inden danskeren måtte lade sig udskifte efter 25 minutter med en knæskade.

I front hos Rosenborg fik Nicklas Bendtner ikke meget at arbejde med, mens anfører Mike Jensen vanen tro sled og slæbte.

De to klubber gik målløse fra banen efter første halvleg.

Så ventede 45 nervepirrende minutter og en eventuel forlænget spilletid, hvis der ikke faldt scoringer.

Celtic smed dog en kold klud i hovedet på Rosenborgs spillere med lidt over 20 minutter igen.

James Forrest modtog bolden på kanten af Rosenborgs straffesparksfelt, tog et par træk og hamrede den i mål bag Rosenborg-keeper André Hansen.

Dermed skulle nordmændene score to gange for at vinde samlet og nå videre, og det viste sig som en umulig opgave.

I Holland måtte også Ajax vinke farvel til muligheden for at nå med i gruppespillet i Champions League.

Her endte returkampen mod Nice 2-2, og da første opgør i Frankrig var endt 1-1, så går Nice videre til playoffkampene på reglen om mål scoret på udebane.

Kasper Dolberg og Lasse Schöne var begge med i startopstillingen hos Ajax.

Både Rosenborg og Ajax får mulighed for at kvalificere sig til gruppespillet i Europa League, mens Celtic og Nice er sikre på at spille gruppespil i Europa League, hvis kvalifikationen til Champions League kikser i næste runde.