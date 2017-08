Cathrine Dufour sikrer dansk EM-bronze i Gøteborg

Efter sølvmedaljerne til det danske dressurlandshold for nogle dage siden, bød fredagen på bronzemedalje til Cathrine Dufour i individuel med hesten Cassidy.

Cathrine Dufour ligger nummer syv på verdensranglisten, og hun viste niveauet, da hun sikrede sig bronze med 79,761 procent i Grand Prix Speciel som afgjorde medaljefordelingen.

Verdensetteren Isabell Werth fra Tyskland var ikke til at røre med hesten Weihegold, og her landede scoren på 83,613 procent, mens landsmanden Sönke Rothenberger og hesten Cosmo landede 82,478 procent, hvilket gav sølvmedalje.

Den imponerende bedrift af 25-årige Cathrine Dufour vakte naturligt glæde.

- Det er fuldstændig uvirkeligt. Jeg kniber mig selv i armen. For to dage siden vandt vi sølv, og nu står jeg her med en bronzemedalje, siger Cathrine Dufour i en pressemeddelelse.

Hos landstræner Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein var der også glæde.

- Vi vidste, at hun havde det i sig, og så gjorde hun det. Det er bare så flot. Alle ekvipagerne gjorde en god figur, og at de alle ligger i top 15 er et fantastisk symbol på, hvor stærk dansk dressur er, siger den danske landstræner.

Anna Kasprzak sluttede på ottendepladsen, Anna Zibrandtsen blev nummer 11, og Agnete Kirk Thinggaard endte på 13.-pladsen.

Lørdag skal de 15 bedste dyste i kür-programmet om sidste medaljesæt.

Her må Danmark dog maksimalt stille med tre ryttere.