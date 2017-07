Cassano stopper i ny klub og ændrer mening timer senere

Den tidligere italienske landsholdsspiller Antonio Cassano har alle dage været kendt for at være en lidt speciel type, og den 35-årige angriber viser nu igen, at han har et omskiftelige sind.

For en uge siden skrev han under på en kontrakt med den nyoprykkede Serie A-klub Hellas Verona. Det fortrød han efterfølgende, og tirsdag morgen fortalte han medspillere, familie og venner, at han ville indstille karrieren.