Casper Pedersen tager Danmarks fjerde EM-guld i cykling

Danskeren var del af et udbrud, der kort inden målstregen var ved at blive hentet af feltet. Der var lidt forvirring blandt udbryderne, da der var cirka 300 meter til mål.

Nogle stoppede med at træde i pedalerne, men Casper Pedersen gjorde det modsatte. Han stak afsted, og han blev ved med at øge hele vejen til målstregen, som han krydsede med flere sekunder ned til nærmeste forfølger.

Casper Pedersen vidste da heller ikke, hvor meget han var foran på de sidste meter.

- Jeg vidste ikke, hvor tæt på de andre var, så jeg tænkte bare på at træde watt og håbede på, at det var nok til at få mig over stregen først, siger han i et interview efter sejren.

Løbet fik ellers ikke en god start set med danske briller. Den danske europamester i enkeltstart, Kasper Asgreen, måtte udgå tidligt i løbet efter et styrt.

Med små 30 kilometer kom et udbrud med fire ryttere afsted, og Casper Pedersen var med.

Feltet kæmpede ihærdigt for at hente udbruddet, men på trods af at det næsten lykkedes på de sidste 500 meter, så tog danskeren alligevel sejren.

Benoit Cosnefroy fra Frankrig fik sølv, mens Marc Hirschi fra Schweiz tog bronze.

Det er guldmedalje nummer fire og medalje nummer ni til Danmark ved EM.