Casper Elgaard skifter førersæde ud med chefstol

Casper Elgaard fortæller i en pressemeddelelse, at han stopper karrieren som racerkører efter et løb søndag 25. september.

Alle tiders mest vindende DTC-kører lægger nu hjelmen på hylden for at fokusere på jobbet som sportsdirektør.

Hele seks gange har Casper Elgaard indtaget den øverste podieplads i DTC. Dermed er han den mest vindende racerkører i den danske kongeklasse.

De seneste sæsoner har han indtaget dobbeltrollen som både kører og sportsdirektør for Massive Motorsport.

Men det er slut nu, for efter 13 sæsoner i DTC indstiller Casper Elgaard karrieren som professionel racerkører.

I stedet vil han fremover hellige sig jobbet som sportsdirektør med fokus på holdets udvikling og pleje af relationerne uden for banen.

- Det har været en stor beslutning for mig, og jeg har tænkt længe over den. Jeg er først og fremmest meget stolt over og glad for de resultater, som jeg har opnået på banen.

- Men jeg har også altid sagt, at jeg kun ville fortsætte, så længe motivationen var der 100 procent.

- Og jeg kan mærke, at motivationen for at udvikle mig som sportsdirektør for holdet er større end motivationen for at vinde flere medaljer som kører, forklarer han.

Casper Elgaard kører sit sidste løb som professionel 25. september, når indeværende sæson i DTC afsluttes på FDM Jyllandsringen. Han ligger forud for finalen nummer tre i den individuelle konkurrence.