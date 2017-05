CL-sorteper ender hos Arsenal, City eller Liverpool

Meget er allerede afgjort - blandt andet at Chelsea tager mesterskabet, Tottenham ender som toer, og at Sunderland, Middlesbrough og Hull rykker ud af rækken.

Den største spænding går på, hvem der slutter på tredje-, fjerde- og femtepladsen. Manchester City, Liverpool og Arsenal er i spil til de tre placeringer.

Tredjepladsen udløser en plads i næste sæsons Champions League. Nummer fire kan via kvalifikationen også nå gruppespillet i Europas største klubturnering.

Femtepladsen er den mindst attraktive slutplacering, da den giver adgang til den knapt så lukrative Europa League i næste sæson.

City står med de bedste kort i tabellen med 75 point før søndagens udekamp mod Watford. Liverpool, der på hjemmebane møder Middlesbrough, har 73 point. Arsenal har 72 point før søndagens hjemmekamp mod Everton.

City-manager Josep Guardiola kræver en sejr over Watford, hvilket vil sende holdet direkte ind i Champions Leagues gruppespil til efteråret.

- Det er en altafgørende kamp for os. Det er en finale.

- Det afhænger ikke af, hvad Arsenal eller Liverpool gør. Vi kan selv afgøre det. Vi skal bare vinde den kamp, siger Guardiola.

Liverpool har ikke været i Champions League i de seneste to sæsoner. For manager Jürgen Klopp er turneringen et vigtigt argument, når han til sommer skal rekruttere spillere til klubben.

- Champions League er vigtig for os af forskellige årsager, siger Klopp.

- Det er en fremragende turnering, og det vil være flødeskum på kagen for os. Det er også vigtigt for spillerne, for det er en turnering, de gerne vil spille.

- Vi vil gerne have succes i fremtiden, og derfor har vi brug for gode spillere. Vi har mange gode spillere, men vi har brug for lidt flere, siger Liverpool-manageren.

Umiddelbart ser krigen om Champions League-placeringerne sværest ud for Arsenal, hvor manager Arsène Wenger har kontraktudløb efter 21 år i klubben. Om han bliver eller forlader Arsenal er endnu uvist.

Hvis London-holdet misser Champions League vil det være første gang i 20 år.

Samtlige kampe i Premier Leagues sidste spillerunde sættes i gang klokken 16.00.