CL ruller igen: PSG skal undgå ny nedtur mod Barcelona

Nu får de franske fodboldmestre endnu en gang chancen, når de to storhold tirsdag aften mødes i Paris i den første af to kampe i ottendedelsfinalerne.

De har gjort det én gang før. Men det er 22 år siden, at Paris Saint-Germain før første og hidtil eneste gang formåede at sende FC Barcelona ud af Champions League.

Det er tredje gang på fire år, at de to hold støder ind i hinanden i knockoutkampene i Champions League. Både i 2013 og 2015 måtte Paris Saint-Germain se sig besejret i kvartfinalen.

- For mig er Barcelona det bedste hold i verden, men ingen er uovervindelig, siger PSG's Lucas Moura til AFP.

Han var ved begge lejligheder med til at ryge ud mod spanierne, senest med samlet 1-5 for to år siden.

Paris Saint-Germain har dog også formået at besejre FC Barcelona i de senere år, nemlig da franskmændene i efteråret 2014 sejrede 3-2 på hjemmebane i gruppespillet.

Lucas Moura lægger sig heller ikke ned før mødet med Barcelonas frygtede angrebstrio med Lionel Messi, Neymar og Luis Suarez.

- Jeg mener også, at vi er meget stærke. Igennem de seneste fire-fem år har vi opnået respekt i de europæiske turneringer, siger den brasilianske offensivspiller.

Paris Saint-Germains håb knytter sig i høj grad til Edinson Cavani.

Angriberen fra Uruguay har taget flot over som PSG's målsluger nummer et, efter at superstjernen Zlatan Ibrahimovic sidste sommer forlod Paris for at tage til Manchester United.

Siden har PSG ikke haft patent på førstepladsen i den franske liga, som holdet havde i fire sæsoner med den svenske målmaskine på holdet.

Edinson Cavani, der fylder 30 år tirsdag, fører topscorerlisten i den franske liga med 25 mål, og han har desuden scoret seks gange i Champions League.

Han har scoret i PSG's seneste seks kampe, hvor han har lavet ni mål.

- Hvis vi vinder på min fødselsdag, vil det være perfekt, siger Edinson Cavani.

FC Barcelona halter efter Real Madrid i den spanske liga, så Lionel Messi og co. har derfor hårdt brug for succes i Champions League.

I efteråret var holdet særdeles godt spillende i Europa, og Messi hamrede hele ti mål ind i seks gruppekampe.

- Man må ikke lave nogen fejl mod Barcelona. Laver du én fejl mod et hold som deres, er du færdig, siger Lucas Moura.

Paris Saint-Germain hyrede før denne sæson Unai Emery som cheftræner. Spanieren førte Sevilla til tre Europa League-triumfer på stribe inden skiftet til PSG.

Hans kendskab til Barcelona kan blive en fordel, mener anfører Thiago Silva.

- Han kan pege deres svagheder ud for os. Med hans mentalitet og kendskab til spillet, står vi bedre rustet mod Barcelona end i vores tidligere kampe mod dem.

- Mod et hold som deres bliver man simpelthen nødt til at spille en perfekt kamp, siger Thiago Silva til PSG's hjemmeside.

I tirsdagens anden kamp i ottendedelsfinalerne tager portugisiske Benfica imod Borussia Dortmund.

Den tyske storklub tabte lørdag 1-2 ude til Bundesligaens bundprop, Darmstadt, og Dortmund er hele 15 point efter førende Bayern München i tabellen.