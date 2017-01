Bystyre nikker ja til OL-ansøgning fra Stockholm

Et vinter-OL i Stockholm i 2026 er rykket lidt tættere på, efter at bystyret har sagt god for en ansøgning.

Det er både "muligt og ønskeligt" at bringe vinter-OL til Stockholm i 2026.

Torsdag forlød det, man undersøgte muligheden for at bringe vinter-OL i 2026 til Stockholm, og med udmeldingen fra bystyret er muligheden rykket et skridt tættere på.

Ifølge planerne skal de to skisportssteder Åre og Falun være en del af OL-planerne til skisportskonkurrencerne.

Undersøgelsen, som bystyret har lavet, viser, at regningen for et OL vil løbe op i omkring 13,6 milliarder svenske kroner. Det svarer til i omegnen af 10,7 milliarder danske kroner.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) støtter med et beløb svarende til 5,5 milliarder kroner.

Holdt op mod de formodede indtægter fra billetsalg, rettigheder og andet forventer folkene bag undersøgelsen, at et OL-værtskab ikke kommer til at koste de svenske skatteborgere noget.