Brug af romerlys koster FCK-profil karantæne i to kampe

Fodboldspilleren Youssef Toutouh fra FC København er blevet idømt to spilledages karantæne af Fodboldens Disciplinærinstans.

Det meddeler Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

- Fodboldens Disciplinærinstans idømmer Toutouh to spilledages karantæne for at have taget et romerlys i hånden for at juble sammen med fansene efter pokalfinalesejren over Brøndby, lyder det i en meddelelse.