Brøndby-træner hylder vikarierende anfører

Torsdagens røde kort var årsagen til, at Phiri bar anførerbindet søndag aften i Herning, forklarede cheftræneren efter kampen.

- Det var vores hyldest til Phiri, da han ikke kan spille pokalfinalen, siger Alexander Zorniger.

Han vil gerne have Phiri til at være en del af gruppen til pokalfinalen trods det røde kort.

- Han fik anførerbindet, da vi gerne have ham til at være en del af gruppen, selv om han ikke kan spille finalen mod FC København på grund af en utilfredsstillende kendelse, siger Brøndbys cheftræner.

Phiri var selv stolt og beæret over at bære anførerbindet.

- Det var en stor ære at bære anførerbindet. Det styrker virkelig min selvtillid og selvopfattelse, siger Lebogang Phiri.

Den 22-årige midtbanespillers kontrakt udløber efter sæsonen. En kontrakt, som hovedpersonen gerne ser forlænget.

- Brøndby er en stor klub med masser af potentiale. Klubben passer mig rigtig godt. Førsteprioriteten er at blive, så jeg håber virkelig, at vi kan få alt til at passe sammen, siger Phiri.

Zorniger håber, at der kommer en afklaring på Phiris kontraktsituation hurtigst muligt.

- Taget i betragtning af hans præstationer for os for tiden, så er vi nødt til at tage en beslutning hurtigst muligt, siger cheftræneren.