Brøndby-træner efter pokaltriumf: Vi samler ikke på sølv

For træner Per Nielsen var det en vigtig revanche efter sidste års finalenederlag til Fortuna Hjørring, som han ikke lige har glemt.

Brøndbys fodboldkvinder hjemførte fredag pokaltitlen for tiende gang efter finalesejren på 3-1 over Varde.

Den tidligere Brøndby-anfører har således båret rundt på sølvmedaljen i lommen lige siden for at minde sig selv om, at andenpladser ikke flugter med ambitionerne.

- Jeg har gået og været irriteret over den her hele året. Det var for at blive mindet, at det går ikke. Vi samler ikke på sølvmedaljer i Brøndby, siger Per Nielsen til DR.

Brøndby var storfavorit i finalen. Således har man i ligaen slået Varde med 10-0 og 8-0, men fredag var Brøndby ikke overbevisende på samme måde.

Men det generede ikke træneren. Han fokuserede på, at han nu skulle have byttet sidste års sølvmedalje ud med én af guld.

- Det er super fedt. Det er jo det, vi spiller for. Det var ikke nogen køn kamp fra vores side, men det er jo fuldstændigt underordnet. Vi står med pokalen. Det er det, der betyder noget, lyder det fra Per Nielsen.

Brøndby står også med gode muligheder for at vinde The Double. Klubben fører mesterskabsspillet med to point ned til Fortuna Hjørring med fem spillerunder tilbage.