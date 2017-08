Brøndby-træner: Vi har mistet unødvendige point

10 point af 15 mulige er dog ikke nok til at gøre cheftræner Alexander Zorniger tilfreds.

Fodboldklubben Brøndby ligger godt til i Alka Superligaen, hvor holdet lå nummer to efter de første fem runder.

- Vi evaluerer selvfølgelig løbende på vores kampe, og hvis vi lige nu kigger på Alka Superligaen, så har vi fået en ok start, hvor vi har domineret og fortjent vundet kampe mod blandt andre FC Midtjylland og FC København. Men vi har også tabt unødvendige point, siger han til Brøndbys hjemmeside.

Brøndby har besejret FC Midtjylland, Lyngby og FC København på hjemmebane i ligaen, mens klubben har præsteret mindre godt på udebane.

Brøndby har tabt ude til FC Nordsjællands tophold, mens det senest blev 0-0 ude mod Randers FC, der er bundprop i Superligaen.

I europæisk sammenhæng nåede Brøndby frem til tredje runde i Europa League-kvalifikationen.

Her tabte den danske klub med samlet 0-2 til kroatiske Hajduk Split.

- Hvis vi kigger på Europa, så var jeg ikke tilfreds med, at vi røg ud. Med nye spillere i truppen og i startopstillingen så har vi set, at der her i starten har været udfald, hvor vi ikke er lykkedes med vores spil - blandt andet på udebane mod VPS Vaasa.

- Når vi ikke dominerer kampe, skal vi blive bedre til at håndtere presset, som vi oplevede nede i Split. Som seedet hold viste Hajduk Split, at de havde kvaliteten til at slå os, og det er noget af det, vi skal tage ved lære af, siger Alexander Zorniger.

Brøndby spiller søndag ude mod AGF i Superligaen.