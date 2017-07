Brøndby-træner: Totalt unødvendigt nederlag

Cheftræner Alexander Zorniger mener, at hans mandskab burde have vist større skarphed i de afgørende situationer og dermed have vundet kampen.

Brøndby tabte søndag 2-3 til FC Nordsjælland i Superligaen efter en kamp, hvor Brøndby skabte og brændte et hav af chancer.

- Vi burde nemt have vundet denne kamp, og nederlaget var totalt unødvendigt. Vi skulle have vist mere ansvar i de afgørende situationer.

- Vi havde chancerne, men leverede en skidt individuel indsats i defensiven, og det blev afgørende. Især i anden halvleg var vi uskarpe i visse situationer, siger Zorniger.

Mens Zorniger peger på individuelle fejl i defensiven som afgørende, vurderer han samtidig, at hans mandskab ikke formåede at skabe balance og tage nok ansvar.

- Det var individuelle fejl, men det er hele holdets ansvar. Vi havde gode spillere på banen, men nogle gange blev der ikke taget ansvar. FCN var stadig farlige med deres fart, men vi havde god kontrol.

- På midtbanen havde vi to nye spillere derinde, og da Hany Mukhtar blev skiftet ud, havde vi tre nye, men vi skulle stadig have været bedre til at skabe balance.

- Vi vidste, at FCN er et offensivt indstillet hold, og i nogle tilfælde havde vi et dårligt restforsvar og dårlig organisation.

- Vi skal arbejde på disse ting, men det er et godt hold at træne, så jeg er ikke bekymret. De skal nok lære af det, siger tyskeren.

Brøndbys angriber Jan Kliment følte sig snydt for straffespark to gange i kampen.

Zorniger vil ikke bruge de manglende kendelser som en del af forklaringen på nederlaget.

- Jeg hørte, at der var klart straffespark i den ene situation, men det havde ikke været nødvendigt at tale om, hvis vi bare havde løst de andre situationer godt, understreger han.

Brøndbys næste opgave er i kvalifikationen i Europa League mod Hajduk Split.