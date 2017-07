Brøndby-træner: Spillerne gjorde alt rigtigt

Cheftræner Alexander Zorniger var meget tilfreds med det niveau, han så fra sine spillere, især fordi det var mod så stærk en modstander som FC Midtjylland.

- Det var en rigtig god kamp. Spillerne gjorde alt rigtigt, siger Zorniger.

- Vi viste det niveau, vi også viste i sidste sæson, så på den måde var det ikke noget særligt. Det, der gør det særligt, er, at det var den stærkeste modstander, vi har spillet imod på så højt et niveau.

- Vi begyndte også sidste sæson med en 4-0-sejr, men med al respekt er FCM bedre end Esbjerg. Det handler dog ikke om, hvilken sejr der var den flotteste, men hvor mange sejre, man kan vinde.

Midtbanespilleren Kasper Fisker spillede sin første superligakamp som Brøndby-spiller og mener, at Brøndby dominerede kampen totalt.

- Det var en magtdemonstration i denne kamp. Vi var klart det bedste hold, og det giver en masse selvtillid til mange spillere, som fik scoret mål, lavet assist og spillet en god kamp, siger Fisker.

Fisker understreger, at Brøndby-spillerne skal fortsætte i samme spor, hvis de gode resultater skal fortsætte.

- Nu er det sindssygt vigtigt at blive ved med at arbejde benhårdt, for det kræver det, hvis vi skal fortsætte med at vinde.

- Spiller vi på denne måde, kan vi vinde over alle hold, men det er vigtigt, at vi ikke tror, det kommer af sig selv, fordi vi vandt 4-0 over FC Midtjylland i den første kamp, siger midtbanespilleren.

Brøndbys næste opgave er på udebane mod Vaasa i Europa League-kvalifikationen. Brøndby vandt første kamp i Brøndby med 2-0.