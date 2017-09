Brøndby-træner: Konflikt midt i kvinde-hype er uheldig

Det kan dræbe den hype, som er opstået omkring holdet, mener Per Nielsen, der foruden at træne Brøndbys 11-dobbelte danmarksmestre på kvindesiden også er medlem af den kommission i DBU, som arbejder for at fremme fodbold på kvindesiden i Danmark.

- Først og fremmest er det pisse ærgerligt, at vi er kommet derud, hvor parterne ikke kan blive enige, så de er nødt til at aflyse en landskamp. Så timingen er helt bestemt uheldig.

- Der er rigtig meget hype og opmærksomhed omkring kvindefodbold lige nu, og det er det, vi har ønsket i Danmark, og så er det rigtig ærgerligt, at man når derud, hvor man må aflyse en kamp på grund af en konflikt, siger Per Nielsen.

Kvindelandsholdsspillerne, der repræsenteres af Spillerforeningen, er uenig med DBU om fremtidens vilkår for landsholdet.

Det gælder blandt andet økonomiske vilkår og de forhold og faciliteter, som er i forbindelse med landsholdssamlinger.

I sidste ende går konflikten ud over spillerne, mener Per Nielsen.

- Jeg vil ikke tage nogens parti, jeg håber bare, at de snart kan finde en løsning for alle parters skyld.

- Pigerne bliver taget som gidsler her, for de vil bare gerne spille noget fodbold, ved jeg, men selvfølgelig skal aftalerne være på plads først, siger Brøndby-træneren.

Han vil ikke uddybe, hvad han har snakket med landsholdsspillerne om i forhold til forhandlingerne med DBU.

Modsat landsholdsspillerne på herresiden er mange af de danske kvindelandsholdsspillere ikke professionelle. De studerer og/eller arbejder ved siden af fodboldkarrieren.

Spørgsmål: Som træner kan du se, hvordan spillerne skal få en dagligdag til at hænge sammen. Synes du, at de har rimelige vilkår, hvis de også skal have tid til at være landsholdsspillere?

- Jeg vil ikke kommentere forhandlingerne og på de aftaler, der tidligere har været, siger Per Nielsen.

Han fortæller, at man i "DBU's kvindekommission for flere piger og kvinder i fodbolden" ikke på noget tidspunkt har beskæftiget sig med de nu strandede forhandlinger for en ny landsholdsaftale.