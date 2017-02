Brøndby-træner: Der er stadig 42 point at spille om

Brøndby-træner Alexander Zorniger havde gerne set sit hold vinde søndagens kamp i Telia Parken og skabe mindre afstand til ærkerivalen.

- At vinde er en god start. Ikke at tabe er ikke at tabe. Det er ikke nemt at spille uafgjort ude mod FCK, men vi kunne have vundet kampen.

- Nu har vi spillet uafgjort mod FCK to gange i ligaen. Jeg er ret sikker på, at FCK ved, vi har et godt niveau og kan skabe problemer for dem i alle kampe.

- Selvfølgelig er FCK forsvarende mester, og måske vil FCK blive den kommende mester. Det ser sådan ud, siger Zorniger.

Tyskeren vil dog ikke afskrive Brøndbys muligheder inden de fire resterende spillerunder i grundspillet og ti kampe i mesterskabsspillet.

- Nu er vi kvalificeret til mesterskabsspillet. Tillykke med det, Brøndby. Det giver os ti kampe mere. Så vi har i alt 14 kampe tilbage, og det giver 42 point at spille om.

- FCK er 11 point foran, og sådan er situationen, lyder det tørt fra Zorniger.

Han ville gerne have skabt lidt flere chancer, men er omvendt tilfreds med, at Brøndby hele tiden lurede på en overraskende udesejr.

- Jeg er meget tilfreds med præstationen. FCK er ikke det dårligste hold i ligaen, og vi havde dem under kontrol. Vi var hele tiden i stand til at sætte FCK under pres.

- Man kunne også høre på størstedelen af FCK-fansene, der piftede efter slutfløjtet, at de ikke var tilfredse med hjemmeholdets præstation. Det er altid godt tegn for udeholdet, så det var fint, siger Zorniger.