Brøndby-talentchef savner fokus på idræt i folkeskolen

Han er ærgerlig over, at idrætsundervisningen i folkeskolen ikke varetages af faglærere, fordi det ville give børnene en bedre base i forhold til at kunne udvikle sig inden for en given sportsgren.

Der er for lidt fokus på idrætsundervisningen i de danske folkeskoler, mener Kim Vilfort, der er chef for Brøndbys Masterclass, som er fodboldklubbens talentafdeling.

- Folk er jo ikke tvivl om, at hvis børn skal lære matematik, dansk, geografi eller engelsk, så synes man, det er rart at have en faglærer - også når de går i 2. klasse, lyder det fra den tidligere EM-helt.

- Der er jo forældre, som sagtens kunne undervise på det niveau, men de fleste vil nok foretrække en faglærer. Man tror på, at hvis de ellers også har de pædagogiske evner, så bliver børnene nok lidt bedre.

- Og hvorfor skulle det være anderledes, hvis man skal være en dygtig bueskytte, en dygtig fodboldspiller eller en dygtig håndboldspiller. Så må der en faglærer på.

Han slår fast, at det på ingen måde er fordi, at børn skal paces i de små klasser, men mere og bedre idræt vil være både sundt og motorisk udviklende.

- Jeg er meget fortaler for de bløde værdier, så man får så meget som muligt af de hele mennesker. Jeg tror stadig på, at man ikke behøver at have så travlt, men derfor kan man jo godt lave nogle forhold, som er bedre, siger Vilfort.

- Børn skulle ikke nødvendigvis spille fodbold i 1., 2. og 3. klasse, men det kunne være, de skulle lave lidt mere idræt af forskellig slags, end de gør i dag, som kan være med til at understøtte det at blive en god fodboldspiller.

Ud over en forbedret idrætsundervisning mener Brøndby-talentchefen også, at idrætsverdenen og skolesystemet skal se på, hvordan man i fremtiden gør det bedst i forhold til de ældre elever, der dyrker idræt på højt niveau.

For Vilfort mener ikke, at sport må ødelægge motivationen for at gøre noget ved uddannelsen.

- Derfor har vi i min optik også et ansvar for at holde dem til ilden, men det bliver sværere og sværere, fordi fodbold fylder mere og mere.

- FCK og FCM har jo haft deres unge spillere ude adskillige gange midt i ugen for at spille Europa Cup-fodbold, og de spiller en masse landsholdsfodbold, lyder det fra Kim Vilfort.

Han mener derfor, at det bør være et højt prioriteret debatemne i dansk idræt de kommende år.

- I min optik skal vi i idrætsverdenen, og specielt i fodbold med flest ressourcer, kigge på, hvordan vi skal lave skolesystemet, hvis ikke vi skal stresse idrætsfolkene, konkluderer han.