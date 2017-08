Brøndby taber europæisk kamp i kroatisk heksekedel

Brøndby tabte torsdag 0-2 til kroatiske Hajduk Split i Europa League-kvalifikationens tredje runde, og danskerne kommer derfor ikke til at spille europæisk fodbold i denne sæson.

Brøndbys anfører, Johan Larsson, er ærgerlig over den europæiske exit, men han erkender også, at Brøndby skabte for lidt, og han ser nu fremad mod søndagens derby mod FC København.

- Jeg synes egentlig, at vi havde fint styr på det. Vi skabte ikke rigtig nogle store chancer, som gjorde det muligt at score, og der skal vi selvfølgelig kigge indad og gøre det bedre på søndag, siger Larsson til Brøndbys hjemmeside.

- De fik to store chancer, og dem scorede de på. Det må man bare sige, er kvalitet.

Kroaterne pressede på i første halvleg. Hajduk Split kom til flere gode chancer, men Frederik Rønnow var en sikker sidste skanse i Brøndby-målet, hvor han flere gange reddede Brøndby.

I anden halvleg kom Brøndby bedre med i kampen, og det blev også til nogle gode muligheder, men mål blev der ikke scoret fra Brøndbys side.

Det blev der til gengæld af kroaterne. I det 59. minut var Ante Erceg på spil for Hajduk Split.

En flad aflevering ind i Brøndbys felt fandt vej til Erceg ved forreste stolpe, og han kunne nemt sætte foden på til en kroatisk 1-0 føring.

Blot fire minutter var den gal igen, og igen var det Erceg, der var på spil. En kroatisk afslutning blev rettet af af Erceg, og Rønnow i Brøndby-målet havde ikke en chance for at undgå scoringen.

Herfra så det pludselig meget svært ud for Brøndby, der nu skulle op og lave to mål i en kamp, hvor det ikke havde været Brøndby-chancer, der havde været flest af.

Opgaven viste sig også for stor for Brøndby, der ikke kom nærmere en scoring mod et stærkt spillende Hajduk Split-mandskab, der flere gange var tættere på en udbygning af føringen.

Dermed er Brøndby ude af denne sæsons europæiske fodbold.