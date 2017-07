Brøndby-stopper: Vi skal tilbage på sporet mod kroater

Brøndby-stopperen Hjörtur Hermannsson håber, at Brøndby efter to nederlag i træk kommer tilbage på vinderkurs.

- Vi forbereder os, som vi altid gør, men set i lyset af de seneste to nederlag vil vi selvfølgelig gerne tilbage på rette spor, siger Hermannsson til klubbens hjemmeside.

Brøndby tabte søndag 2-3 ude til FC Nordsjælland i Superligaen, mens det i torsdags endte med videre avancement i Europa trods et 1-2-nederlag til finske Vaasa.

- Vi spillede ikke den bedste kamp i Finland, men det var nok til at gå videre til næste runde. Denne gang skal det ikke være sådan.

- Vi vil gøre det på vores betingelser, men det bliver naturligvis en svær kamp. Vi starter hjemme med vores fans i ryggen, og forhåbentlig kan vi rejse til Kroatien med et godt resultat, siger han.

Den 22-årige islænding understreger, at Brøndby skal være klar fra start.

- Vi skal fra første fløjt gøre det klart, at der ikke er noget at komme efter. I europæiske kampe er det ekstra vigtigt at få et godt udgangspunkt.

- Vi skal som bekendt spille to kampe, og hvis vi får en god start, har vi et godt udgangspunkt i forhold til udekampen.

- Det er altid vigtigt med et clean sheet. Især i europæisk sammenhæng hvor udebanemål betyder meget, hvilket vi også oplevede i Vaasa, hvor vores udebanemål ændrede kampen, fortæller Hermannsson.

Holdkammeraten Besar Halimi ser frem til mødet med kroaterne.

- Vi vil gerne så langt som muligt i Europa. Vi ved, at det bliver sværere og sværere for hver runde, men vi gør alt, hvad vi kan i hver kamp, vi går ind til.

- Det er vigtigt, at vi går videre til næste runde - ikke kun for mig, men for hele holdet og hele klubben, for det er sjovt at være med i europæisk fodbold, forklarer den 22-årige tysker.

Kampen fløjtes i gang torsdag klokken 20.