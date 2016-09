Brøndby vandt søndag ude over AaB.

Brøndby-profil: Sejr i Aalborg er mere end tre point

Christian Nørgaard var meget tilfreds med, at det endelig lykkedes for Brøndby at vinde i Aalborg.

Gæsterne havde kun hentet ét point i deres seneste otte opgør på Nordjyske Arena, men det var et helt andet udtryk, som Brøndby denne gang kom ud med.

Hvor AaB i tidligere opgør på eget græs har spillet Brøndby ud af banen, var det i flere perioder af søndagens kamp med det omvendte fortegn.

Det hele endte da også med en længe ventet Brøndby-sejr i det nordjyske - noget, som midtbanespilleren Christian Nørgaard var yderst tilfreds med.

- Det føles ekstra specielt at vinde i Aalborg. I de tre år, jeg har været er, har vi ikke givet vores fans andet end lorte resultater, når vi har spillet her, siger han.

- At se glæden i deres øjne og fejre sejren med dem var et meget specielt øjeblik. Den her sejr føles som mere end tre point.

Med sejren over AaB er Brøndby igen tilbage på førstepladsen i Alka Superligaen. Vestegnsklubben har hentet 18 point efter otte kampe.

- Jeg synes godt, at man efter otte kampe kan drage konklusionen, at vi er et hold, man kan regne med, siger Christian Nørgaard.

- Vi har fået en stabilitet ind, som den her klub ikke har haft i mange år. Det er fantastisk, men vi må ikke læne os tilbage og være tilfredse.

Også træner Alexander Zorniger var tilfreds med Brøndby-holdets indsats i Aalborg.

- Vi bragte en masse følelser og energi mod måske den bedste modstander, vi indtil videre har mødt i Superligaen, siger Brøndby-træneren.

- Vi forsvarede rigtigt godt. Det var ikke en nem kamp for os, men sådan en sejr her kan jeg meget bedre lide.

Brøndby får i næste spillerunde besøg af Viborg.