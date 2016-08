Andrew Hjulsager - her i aktion mod AGF - scorede mod FCK.

Brøndby-målskytte håber at blive hård FCK-konkurrent

Andrew Hjulsager glæder sig over, at Brøndbys nye spillestil resulterer i mange chancer og mål.

Midtbanespilleren bragte hovedparten af de 23.518 tilskuere på Brøndby Stadion i ekstase, da han midt i anden halvleg udlignede for Brøndby med en meget flot helflugter.

Oplægget kom fra angriberen Kamil Wilczek.

- Kamil lagde bolden flot op til mig, og så ramte jeg den godt lidt på ydersiden af vristen, så den drejede over i det lange hjørne, siger Andrew Hjulsager.

Scoringen sikrede ikke kun Brøndby det ene point i det intense derby, den sørgede også for, at Brøndby beholder førstepladsen foran netop FCK i kraft af en bedre målscore.

Begge hold har 15 point for syv kampe.

21-årige Andrew Hjulsager håber, at Brøndby kan fortsætte med at være en hård konkurrent til FCK's regerende mestre, der har en meget stærk trup.

- Lige nu er vi det. Men det er svært at sige, om vi er det om fem kampe.

- Men hvis vi bliver ved med at rykke os på samme måde, som vi har gjort, så føler jeg, at vi er det. Også nu hvor vi får mere tid til at træne spillestilen, siger Brøndby-spilleren med henvisning til den forestående pause på grund af landskampe.

Brøndby er efter ansættelsen af Alexander Zorniger som cheftræner begyndt at praktisere en ny spillestil, hvor klubben presser modstanderne meget langt fremme på banen.

Det har foreløbig givet bonus i sæsonen.

- I forhold til at løbe ekstra meter for hinanden og ofre sig, når en anden laver fejl, dér er vi kommet op på et helt andet niveau.

- Spillestilen er anderledes. Den er mere direkte, så vi har flere chancer, hvilket har gjort, at vi har scoret flere mål, siger Andrew Hjulsager.

Brøndby har foreløbig scoret 23 gange i Superligaen. Seks af scoringerne er signeret Andrew Hjulsager.