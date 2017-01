Brøndby lejer ungarer i RB Leipzig i halvandet år

Ligaens nummer to har lejet midtbanespilleren Zsolt Kalmar hos RB Leipzig, der er nummer to i Bundesligaen.

- Det er vigtigt for os, at konkurrencen er i top, og med tilgangen af Zsolt Kalmar styrker vi kampen om pladserne på midtbanen, siger Troels Bech.

Zsolt Kalmar har tidligere trænet under Brøndbys nuværende cheftræner, Alexander Zorniger, da tyskeren var træner i Leipzig.

- Zsolt er en talentfuld spiller, som kom til Leipzig i sommeren 2014, så han kender spillestilen.

- Han har meget offensiv kvalitet, og selv om han stadig skal udvikle sig defensivt, har han igennem flere år i Leipzig lært kerneprincipperne i genpresset.

- Han har en god højrefod, og han kan sætte fart med bolden. Det er en ung spiller, som skridt for skridt skal udvikle sig, og dette er et godt tidspunkt for dette skifte - både for ham selv og for Brøndby IF, siger Alexander Zorniger.

Zsolt Kalmar har spillet seks A-landskampe for Ungarn.

Brøndby har mandag udlejet den unge målmand Jacob Pryts til Næstved fra 1. division. Aftalen løber frem til udgangen af sæsonen.