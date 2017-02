Frederik Rønnow erkendte, at det var hårdt arbejde at vinde ude over Sønderjyske i Alka Superligaen søndag. (Arkivfoto).

Brøndby-keeper godkender forårsstart på svære udebaner

Brøndby-keeper Frederik Rønnow er tilfreds med udbyttet i to udebanekampe efter sejr over Sønderjyske.

- Jeg føler, at vi har fået en fin start. Vi har fået fire point på to rigtig svære udebaner, og det er jeg tilfreds med. Det er en start, som vi skal fokusere på.

Her vandt Brøndby 2-1 ude over Sønderjyske.

- Det er en god start at komme godt i gang med det her forår, og det føler jeg, at vi er, og det skal vi arbejde videre på, siger Brøndby-keeper Frederik Rønnow.

Med sejren over Sønderjyske har Brøndby nu mindsket FCK's forspring til ni point, men det er ikke noget, der har fokus hos målmanden.

- Det fokuserer jeg ikke så meget på. Nu har vi spillet to kampe mod dem (FCK), og spillet helt lige op med dem, men de er ni point foran, så der er jo noget, de har gjort bedre end os. Men det handler ikke om FCK, det handler om os, siger Rønnow.

Brøndby måtte dog slås for sejren i Haderslev, efter at hjemmeholdet bragte sig foran 1-0 efter 20 minutter.

- Det var vigtigt, at vi tidligt fik udlignet til 1-1. Det foregik for meget på deres præmisser. Men vi viste klasse ved, at vi, på trods af, at vi kom bagud og var en del under pres, formåede at score to mål og komme foran.

- Vi fightede den hjem, og havde nok også lidt held og nogle marginaler med os. Men det blev for meget på deres præmisser. Vi ved, det er et svært sted at spille.

- Hver gang, de havde muligheden for at slå en lang bold, dødbold og indkast, så gjorde de det, og det var de dygtige til.

- Det gjorde, de fik momentum i kampen, og det havde vi svært ved at spille os ud af, men vi fightede den hjem, og det var det vigtigste, siger Rønnow.