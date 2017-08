Brøndby holder på spillere og lader underskuddet stige

Det oplyser Brøndby i en delårsrapport for første halvår af 2017. Klubben meddeler, at årets transferresultat bliver 18 millioner kroner dårligere end forventet.

Brøndby har afvist at sælge spillere i sommerens transfervindue, og det er årsagen til et større underskud i 2017 end forventet.

Derfor nedjusterer Brøndby forventningerne, så klubben nu regner med et underskud på mellem 24 og 32 millioner kroner i stedet for 10-20 millioner kroner.

På plussiden oplyser Brøndby, at den øvrige del af forretningen forventes at forløbe bedre end forventet med cirka fem millioner kroner.

- Brøndbys bestyrelse har valgt at undlade at realisere mulige transferindtægter i sommerens transfervindue ud fra en betragtning om, at det stærke kommercielle og sportslige momentum, som Brøndby til bestyrelsens glæde oplever nu og har oplevet siden lanceringen af strategi 6.4 i marts 2016, bedst fastholdes og øges herved.

- Det er bestyrelsens beslutning, at de ikke realiserede transferindtægter overføres til de kommende regnskabsår, siger Jesper Møller, bestyrelsesformand i Brøndby.

Han fortæller samtidig, at Brøndby fastholder sin forventning til at opnå et positivt resultat senest i 2019.

Brøndby har fået endnu en kapitalindsprøjtning, som primært er gået til forbedringer i rammevilkårene for klubben, den sportslige sektor, sponsorer og fans.

Ejer og hovedaktionær Jan Bech Andersen har stået for den største del af kapitalforhøjelsen, som sikrer Brøndby et provenu på 23,8 millioner kroner.

Brøndbys egenkapital er faldet fra 130 millioner kroner til 122 millioner kroner på grund af et underskud i første halvår på 8 millioner kroner.

Indregnet i forventningerne til årsregnskabet er, at Brøndby slutter efteråret på minimum en femteplads i Superligaen. Brøndby er nummer tre i ligaen lige nu efter syv spillerunder.