Brøndby henter tysk målmand og kigger nærmere på slovak

Brøndby-sportsdirektør Troels Bech fortæller, at der er sat signatur på en kontrakt, der løber til sommeren 2019 med mulighed for forlængelse til 2020.

- Benjamin er en dygtig målmand, som er vant til at arbejde hårdt og dedikeret, og han kender vores måde at spille på.

- At være målmand kræver noget ret specielt i min bog, da der traditionelt set er mindre rotation på målmandspositionen end andre steder på banen.

- Så som målmand skal man virkelig være hårdfør og stå parat, når det gælder, og sådan en type er Benjamin, siger Troels Bech til klubbens hjemmeside.

- Han er et konkurrencemenneske, der vil vinde og har en god personlighed, der passer ind i den kultur, vi ønsker at have i omklædningsrummet, siger sportsdirektøren.

Til onsdagens træning vil Brøndby også kigge nærmere på den 19-årige slovak Filip Blazek.

Han skal træne med frem til på søndag, da Troels Bech og cheftræner Alexander Zorniger vil vurdere den centrale midtbanespiller på træningsbanen.

Filip Blazek har kontrakt med FK Senica i den bedste slovakiske liga.

- Vi har set Filip spille et par kampe og kan se, at han har potentiale, men vores aggressive spillestil kræver meget, så vi vil gerne se ham i vores træningsmiljø.

- At man spiller godt i et traditionelt spilsystem betyder ikke, at man automatisk spiller godt i vores måde at praktisere fodbold på.

- Derfor vil vi gerne se især yngre spillere an i prøvetræninger, hvor vi kan få en fornemmelse af, om potentialet kan foldes yderligere ud hos os.

- Det gælder også med Filip. Han er en ung og talentfuld spiller, og nu skal de næste dages træninger så vise, om vi har en fremtid sammen, forklarer Troels Bech.