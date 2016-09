Suk-Young Yun, der her ses i aktion for Sydkorea, skal spille i Brøndby frem til årsskiftet.

Brøndby henter klubløs sydkoreaner på kort kontrakt

Brøndby meddeler, at klubben har skrevet kontrakt med den klubløse venstre back Suk-Young Yun, der var med Sydkorea til VM i Brasilien for to år siden.

Kontrakten er foreløbig af meget kort varighed, eftersom den kun løber frem til nytår.

26-årige Suk-Young Yun var senest på kontrakt i engelske Queens Park Rangers, som han har spillet 23 Premier League-kampe for.

Brøndby har trods succesen i Superligaen været udfordret på pladsen som venstre back.

Patrick Da Silva blev skadet, og Jesper Juelsgård indgik ikke i planerne hos Brøndbys nye cheftræner, Alexander Zorniger, så han blev solgt til AGF.

Pladsen på venstre back er ikke mindst blevet udfyldt af unge Svenn Crone, der er højrebenet.

Suk-Young Yun fik fuld spilletid i alle Sydkoreas kampe under VM for to år siden, hvor landet blev slået ud efter det indledende gruppespil.

To år forinden var han med til at sikre Sydkorea bronze ved OL i London. Også her fik han fuld spilletid i samtlige kampe.

Brøndby topper Superligaen med 18 point for otte kampe.