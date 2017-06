Brøndby henter Kasper Fisker i Randers FC

Klubben har sikret sig midtbanespilleren Kasper Fisker fra Randers FC, hvor han fik debut for ti år siden og har spillet i to omgange.

- Det var ikke nemt at tage beslutningen om at skifte væk fra den klub, der betyder så meget for mig, og hvor jeg har det rigtig godt.

- Men hvis jeg vil prøve noget andet og anderledes, så er det nu, og at klubben så også får noget økonomisk ud af det, er vigtigt for mig, siger Kasper Fisker til Randers FC's hjemmeside.

Midtbanespilleren har spillet for Randers FC flere gange, senest fra januar 2014.

Han har i mellemtiden også optrådt for klubber som Skive og Hobro.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over at miste en af klubbens helt store profiler, men vi har hele tiden vidst, at det kunne ske.

- For selv om Kasper er en rigtig klubmand, så er det nu, hvis han skal prøve noget større. Han var et "comeback kid", som ikke mange havde regnet med ville udvikle sig til det, han har gjort.

- Han har gjort det så godt, at en af ligaens helt store klubber vil have ham, og det er jo en rigtig god historie set med Randers FC-briller, siger Randers- direktør Michael Gravgaard.