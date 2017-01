Brøndby forlænger med ung nøglespiller

Superligaklubben Brøndby IF har fået tilsagn fra U21-landsholdsspilleren Christian Nørgaard om, at han også er at finde på den københavnske vestegn i næste sæson.

Midtbanespillerens kontrakt stod til at udløbe ved udgangen af juni, og Nørgaard var fri til at forhandle med andre klubber, men onsdag har han skrevet under på en ny kontrakt med Brøndby.