Brøndby forlænger lejeaftale med målfattig angriber

Sportsdirektør Troels Bech har dog tiltro til angriberen.

- Jan er ikke bange for at arbejde hårdt, og han ved, hvad vi forventer af ham, så nu skal arbejdshandskerne på - og så skal kampene og målene nok komme.

- Det er så nemt i fodboldens verden at smide ud og finde noget nyt. Det var da også en overvejelse, vi havde, da det jo nærmest er en automatreaktion i et transfervindue, at nyt altid er bedre, siger Bech.

Kliment er hentet i tyske VfB Stuttgart.

- Udebanekampen mod Lyngby BK den 9. april i seneste sæson var for mig et godt eksempel på, at hans første sæson i Brøndby var mere stolpe ud end stolpe ind, siger Bech.

- Han var måske vores bedste spiller i store dele af kampen, men ind ville bolden ikke.

- I kampen viste han dog meget af det, vi efterspørger - nemlig et voldsomt stort løbepensum, en dygtighed til at presse modstanderen og en stor taktisk forståelse for vores måde at spille på, lyder det fra Bech.

Kliment er glad for endnu en chance hos den danske vicemester.

- Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for muligheden. Jeg er meget glad for at være i Brøndby, og jeg kan rigtig godt lide den familiære følelse, der er i klubben.

- Det er noget helt specielt. Så jeg er meget glad for ikke at skulle bekymre mig om, hvad der skal ske næste sæson, og at jeg bare kan koncentrere mig om at spille godt for Brøndby IF, siger Kliment.

- Jeg håber, at mit andet år vil blive bedre. Jeg vil gerne hjælpe holdet mere, end jeg gjorde sidste år, og jeg vil selvfølgelig også gerne tilbagebetale tilliden fra coach og Troels.

- Jeg er jo angriber, så det betyder, at jeg skal score flere mål og skabe flere chancer, siger Kliment.

Alka Superligaen begynder i næste uge.