Christian Nørgaard og de øvrige Brøndby-spillere ser ud til at få fans med til udekampen mod FCK.

Brøndby er klar til at sælge billetter til FCK-kamp

På mandag bliver der sat billetter til salg til et udebaneafsnit for Brøndby-fans til kampen mod FCK.

Der kommer til at være Brøndby-fans til udekampen mod FC København 19. februar i Telia Parken.

I hvert fald hvis fans af Brøndby ønsker at købe billet til kampen mellem Alka Superligaens nummer et og to.

Brøndby meddeler på sin hjemmeside, at klubben er blevet enig med FCK om at fastholde aftalen om et udebaneafsnit med plads til 1400 Brøndby-tilskuere.