Efter lang tids venten vandt Brøndby igen ude over AaB.

Brøndby bryder Aalborg-kompleks i underholdende topkamp

Brøndby vandt søndag 1-0 over AaB i en topkamp med masser af drama, chancer og intensitet.

Gæsterne vandt et intenst og chancerigt møde med 1-0 på mål af Kamil Wilczek tidligt i opgøret.

Brøndby havde før søndagens topkamp i Alka Superligaen kun hentet et point i de seneste otte udekampe mod AaB, men det lykkedes igen for de blågule at sejre i Aalborg.

Sejren betyder, at Brøndby igen er tilbage på Alka Superligaens førsteplads med 18 point og en bedre målscore end FC København.

Med AaB's første nederlag i sæsonen tabte nordjyderne et skridt i topkampen. Lars Søndergaards tropper er på fjerdepladsen efter otte kampe - dog med kun tre point op til førstepladsen.

Brøndby åbnede scoringen efter blot syv minutter. Kamil Wilczek overløb svenske Markus Holgersson, tog et par fikse træk tæt under mål og sparkede sikkert bolden over i det lange hjørne.

AaB havde i løbet af hele kampen flere oplagte muligheder for at udligne Brøndbys føring. Thomas Enevoldsen missede blandt andet en kæmpe chance i frit løb mod Frederik Rønnow.

Brøndby skulle dog også have scoret meget mere end det ene mål, men med en blanding af uskarphed og en storspillende Nicolai Larsen i AaB-målet blev spændingen holdt intakt gennem hele kampen.

Kampen blev generelt spillet i højt tempo og med masser af intensitet. Begge holds bagkæder havde svært ved tackle det høje pres fra angriberne, hvilket resulterede i flere farlige situationer.

Hos hjemmeholdet var det især lynhurtige og uortodokse Christian Bassogog, der skabte fare i Brøndbys defensiv. Desværre for ham manglede skarpheden i de afgørende situationer.

Brøndby havde flere muligheder for at øge føringen i allerede før pausen, men også hos udeholdet manglede træfsikkerheden. Topscorer Teemu Pukki kom blandt andet til en helt åben chance, som AaB-målmand Nicolai Larsen stod i vejen for.

I anden halvleg fortsatte det høje tempo, men det hele forblev ved Wilczeks ene scoring, selv om begge hold havde chancer til at score flere mål foran de 11.727 tilskuere, der gæstede Nordjyske Arena.

Specielt i den sidste del af kampen var det nærmest mirakuløst for AaB, at Brøndby ikke fik udbygget føringen. Hjemmeholdet profiterede dog ikke af gæsternes uskarphed og måtte for en gang skyld se sig slået hjemme mod Brøndby.

Brøndby får i næste spillerunde besøg af Viborg, mens AaB skal en tur til Lyngby.