Brøndby-boss vil hente tre erstatninger til midtbanen

Kort før kampen annoncerede klubben, at denne sommer byder på et farvel til anfører Thomas Kahlenberg, som stopper karrieren, mens Frederik Holst, Rodolph Austin og Lebogang Phiri alle siger farvel, da deres kontrakter løber ud.

Alle fire spillere er midtbanespillere, og sportsdirektør Troels Bech arbejder derfor hårdt på at hente erstatninger til midten.

- Vi skal erstatte nogle af dem, som stopper. Det har været kendt længe, og derfor er vi også i fuld sving med det, siger Bech.

- Vi har kendt til scenariet i temmelig lang tid, og derfor er vi også klar til næste skridt.

- Vi har arbejdet hårdt for at gøre det attraktivt nok at blive her for nogle af dem, men at de forlader os, betyder ikke, at vi står med bukserne om hælene.

Troels Bech forklarer, at han som udgangspunkt går efter at hente tre nye spillere til midtbanen, og at det her og nu er hans klare førsteprioritet.

- Jeg vil tro, at vi skal have tre i hvert fald, og vi er langt med arbejdet med at hente nye. Lige nu kigger vi kun på direkte afløsere til vores midtbanespillere.

- Vi vil dog også se på, hvem vi allerede har i truppen, som vi tror på, kan tage det næste skridt.

Troels Bech forklarer, at klubben har talt om forlængelse med alle de tre spillere, som nu forlader klubben.

Bech føler, at Brøndby har gjort meget for at nå til enighed.

- Vi har talt forlængelse med alle spillere, og vi har også kendt vores grænser. Vi er gået langt over vores grænse for at tilfredsstille nogle af dem, men det har tilsyneladende ikke været nok alligevel, siger Bech.

Troels Bech udtaler videre, at man endnu ikke ved, om angriberen Jan Kliment bliver i klubben, efter hans lejekontrakt udløber den 30. juni.