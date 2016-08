Send til din ven. X Artiklen: Brøndby afviser at have lejet to spillere i Belgien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brøndby afviser at have lejet to spillere i Belgien

Flere medier skrev lørdag, at Brøndby havde indgået en aftale med Lierse SK om at leje to spillere.

Sport - 30. august 2016 kl. 13:14 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag meddelte den belgiske klub Lierse SK, at den var blevet enig med superligaklubben Brøndby IF om at sende den egyptiske venstreback Karim Hafez samt den belgiske midtbanespiller Sabir Bougrine til Brøndby på lejeaftaler for resten af sæsonen.

Men den aftale var alle parter åbenbart ikke helt indforståede med, for tirsdag afviser Brøndby IF på sin hjemmeside, at der er indgået nogen aftale vedrørende de to spillere. Og Brøndby fortæller, at de ikke kommer på kontrakt hos dem. - De to spillere har ganske rigtigt besøgt Brøndby IF, men deres besøg har ikke udmøntet sig i kontrakter til de to spillere, skriver klubben. - Mediernes rapportering skete på baggrund af en meddelelse, som de to spilleres klub lagde op på sin hjemmeside i lørdags. Ifølge Lierse SK var der indgået en mundtlig aftale klubberne imellem vedrørende lejeaftalerne, men det viser sig nu, at det tilsyneladende ikke var tilfældet. Det betyder også, at Brøndby stadig er udfordret på positionen venstre back, da klubben inden sæsonen solgte landsholdsspilleren Riza Durmisi til spanske Real Betis, og kort inde i den nye sæson blev den unge Patrick da Silva langtidsskadet. Siden har træner Alexander Zorniger primært foretrukket at bruge den unge Svenn Crone, mens den tidligere landsholdsspiller Jesper Juelsgård har stået længere tilbage i køen. Da Svenn Crone torsdag afsonede karantæne mod Panathinaikos i Europa League-kvalifikationen, valgte Zorniger at bruge den normale højreback Johan Larsson i venstre side.