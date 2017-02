For første gang i otte år skal Danmarks A-landshold - her symboliseret ved Christian Eriksen - i aktion på Brøndby Stadion.

Brøndby Stadion lægger græs til testkamp mod Tyskland

- Helt grundlæggende har vi fået et rigtig godt tilbud fra Brøndby, som blandt andet inkluderer medejerskab på et frivillighedsarrangement, som har været vigtigt for os, siger direktøren for DBU A/S, Katja Moesgaard.

- Herudover har kapacitet været en væsentlig faktor, da vi har forventning om mere end 20.000 tilskuere, og slutteligt har der være nogle sportslige betragtninger, som alt i alt har betydet, at valget faldt på Brøndby Stadion, uddyber hun.

Det er knap otte år siden, at Brøndby Stadion senest husede en A-landskamp.

Kampen markedsføres som en revanchekamp for EM-finalen i 1992, som Danmark for 25 år siden vandt 2-0 over Tyskland.

Danmark bruger opgøret som led i forberedelsen til VM-kvalifikationskampen mod Kasakhstan fire dage senere, mens Tyskland pudser formen af forud for deltagelsen i Fifa Confederations Cup i sidste halvdel af juni.