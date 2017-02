Brøndby: FCK inddrager udebaneafsnit i Parken

- FC København har desværre meddelt os, at de per dags dato inddrager udebaneafsnittet til derbyet 19. februar i Telia Parken, hvilket betyder, at Brøndby-fans desværre vil være forment adgang til Telia Parken til derbyet.

- Vi er naturligvis chokerede over denne udmelding, da den bryder den aftale, vi indgik med Divisionsforeningen og FC København i januar, skriver på Brøndby.

Ifølge Brøndby blev det 12. januar aftalt mellem de to klubber og Divisionsforeningen, at Brøndby skulle modtage og varetage salget af 1400 billetter.

- Det var planlagt, at vi i slutningen af denne uge skulle modtage billetterne fra FC København, hvorefter vi så kunne påbegynde salget af de 1.400 billetter mandag 13. februar, lyder det fra Brøndby.

Det er imidlertid ikke sket.

Brøndby kalder det en "unødvendig handling" og en situation, som "sagtens kunne løses gennem dialog".

- Det sætter samtidig en farlig præcedens, for skal det være tilladt, at man som hjemmehold uden videre kan fjerne et udebaneafsnit, hvis man så for eksempel kan drage sportslig fordel af det?

- Vi har i de seneste dage forsøgt adskillige gange at få FC København i dialog i forsøget på at finde en løsning på tilskuerrestriktionerne, der tildeles Brøndby fans i udebaneafsnittet.

- Så sent som i går fremsendte vi FC København endnu et løsningsforslag, men alle forslag er desværre blevet blankt afvist, og man har nu valgt helt at fjerne udebaneafsnittet, lyder det fra Brøndby.

Og tonen skærpes yderligere over for FCK.

- FC København har i de seneste måneder italesat sig selv som en klub, der drives af positiv arrogance, men i dag savner vi den positive del af den definition, lyder stikpillen til konkurrenten.

Brøndby har afslutningsvis en opfordring om dialog.

- Vi håber og tror stadig på, at der kan findes en løsning, for det er i ingens interesse, at derby-oplevelsen og -begrebet bliver udvandet.