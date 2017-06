Britisk tennisspiller indrømmer brug af kokain

Den britiske tennisspiller Dan Evans er testet positiv for brug af kokain. Han har selv erkendt, at han har taget stoffet.

Testen blev foretaget i april, og Evans fik det positive resultat at vide for et par dage siden.

Evans har fortalt, at han tog kokain uden for konkurrence, og at det intet havde med tennissporten at gøre.

- Det er en meget vanskelig dag for mig, og jeg ønskede at komme og fortælle det ansigt til ansigt, siger Evans på et pressemøde fredag aften.

- For et par dage siden blev jeg gjort opmærksom på, at jeg i april blev testet positiv for kokain i en dopingtest.

Senest Evans spillede tennis var 10. juni. Dengang måtte englænderen trække sig med en skade i låret.

- Jeg har skuffet mange mennesker. Min familie, min træner, mit hold, sponsorer, det britiske landshold og mine fans.

- Jeg kan ikke andet end at beklage af hele mit hjerte. Det har været en ekstremt trist og ydmygende episode.

- Jeg håber, at I forstår, at jeg ikke vil svare på nogen spørgsmål, og jeg vil takke for jeres støtte gennem min karriere frem til nu - i gode og dårlige tider, siger han.

Evans er rangeret som nummer 50 i verden og er dermed den tredjebedste britiske spiller.

Af spillere fra Storbritannien er kun Andy Murray, der er nummer et på verdensranglisten, og Kyle Edmund, der er nummer 47, bedre placeret end Evans.