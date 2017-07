Britisk tennis oplever største Wimbledon-succes i årtier

Man skal ikke mange år tilbage for, at det for de britiske tilskuere var forbundet med tristesse at følge de lokale helte i Wimbledon.

Årtiers titeltørke sluttede i 2013, da Andy Murray - skotte ganske vist - triumferede i herrernes turnering, som han genvandt sidste år.

Nu kan briterne også bryste sig af at have en kvinde blandt de ypperste bejlere til singletitlen.

26-årige Johanna Konta banede sig tirsdag aften vej til semifinalerne som den første britiske kvinde siden Virginia Wade i 1978. Wade tegnede sig for den seneste triumf på den front i 1977.

Dertil er Murray klar til kvartfinalerne, hvor han onsdag møder Sam Querrey fra USA.

Murray er favorit til at gå i finalen, og hvis Konta gør det samme med en sejr i semifinalen over Venus Williams, vil det være første gang siden 1934, at Storbritannien er repræsenteret i begge singlefinaler.

Dengang vandt Fred Perry og Dorothy Round Little endda begge.

Da Konta og Murray var klar til kvartfinalerne, var det første gang, at en britisk repræsentant fra hvert køn nåede kvartfinalerne siden 1973.

Men nu drømmer briterne endnu større og naturligvis også de to hovedaktører.

- Jeg har ikke tænkt så meget på det, men det ville være helt fantastisk, hvis vi begge nåede til finalen, siger Johanna Konta.

Andy Murray tilføjer, at det er godt for britisk tennis, at han ikke er ene om at skulle spille de store kampe på Centre Court.

- Ikke alle bryder sig om at se mig spille, så det er godt, at andre kommer frem. Det er godt for britisk tennis, at man kan vælge imellem flere spillestile og attituder, siger Murray.

Han møder Querrey i kvartfinalen onsdag eftermiddag, mens Konta først torsdag skal i aktion igen i semifinalen mod Venis Williams.