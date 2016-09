Brian Holm tror på dansk sprinterkomet til VM

- Han er lige under de allerstørste. Han har placeret sig lige under Marcel Kittel, André Greipel og Mark Cavendish. Og han kan kun blive bedre.

- Nu er der snart VM, og der er det de ondeste sprintere, han skal op imod. Men hvis han sidder rigtigt og rammer hullet, kan man godt drømme om, at han kan blive verdensmester, siger Brian Holm.

Det danske VM-hold er endnu ikke blevet udtaget, men Brian Holm ser Cort som den rytter, der skal satses på fra dansk side.

- Det ville været fjollet ikke at satse på en mand, der vinder to massespurter i Vueltaen. Den ligger nok lidt bedre til ham end Chris Anker Sørensen, siger Brian Holm.

Magnus Cort vandt 18. og 21. etape i årets Vuelta. Måden, han vandt på, imponerer Holm, der selv har haft store sprintere som Mark Cavendish og Marcel Kittel under vingerne.

- Det, der gør Corts sejre specielle i forhold til andre danske sejre, er, at han er sprinter, siger Brian Holm og fortsætter:

- Lars Michaelsen var også sprinter, men mere klassikerrytter. Den sidste regulære sprinter, vi havde, var Tayeb Braikia (der stoppede i 2002, red.). På den måde synes jeg, det er rart, der også er kommet en dansk sprinter.

- Han har næse for det, og han er god til at placere sig. Jeg kan huske, da jeg så ham i vanvittige massespurter i Tirreno-Adriatico (italiensk etapeløb, red.), hvor han også kunne placere sig. Han har evnen til at sidde det rigtige sted ud over at være hurtig.

23-årige Magnus Cort tog i 2015 springet fra Team Cult Energy Vital Water til Orica-Greenedge, der siden har skiftet navn til Orica-Bikeexchange.