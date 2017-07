Brian Holm efter Dan Martin-bet: Nu skal han på jagt

- Det værste for os var selvfølgelig, at Dan Martin tabte 51 sekunder på en åndssvag flad etape. Det burde ikke være sket, siger hans danske sportsdirektør, Brian Holm.

- Jeg har ikke talt med ham og ved derfor ikke, hvordan det skete. Om det var et styrt, eller om han bare sad alt for langt tilbage. Måske betaler vi bare regningen for, at vi ikke har så mange ryttere tilbage.

Quick-Step måtte på etapen sige farvel til en syg Philippe Gilbert, der udgik på grund af sygdom.

Tidstabet på et lille minut til Dan Martin betød, at han gled fra femte- til syvendepladsen i den samlede stilling.

Martin er nu to minutter og tre sekunder efter Chris Froome (Sky), og den tabte tid skal forsøges indhentet på de to kommende bjergetaper.

- Han tabte noget tid, så hvis han har benene, skal han bare gå på jagt de næste par dage, lyder det fra Brian Holm.

Etapen blev vundet af Michael Matthews (Sunweb), som dermed fik sin anden sejr i årets Tour.

Der måtte dog målfoto til at afgøre, at han fik klemt cyklen over stregen en knivspids foran nordmanden Edvald Boasson Hagen (Dimension Data).

Quick-Steps supersprinter Marcel Kittel kom aldrig med i spurten, da han allerede tidligt på etapen blev hægtet af hovedfeltet sammen med en masse andre af de tungere ryttere.

- Vi vidste, at hvis vi havde sendt et par mænd ned for at hente Kittel, så ville Dimension Data og Lotto også begynde at køre til, og så var vi alligevel blevet slagtet. Kittel måtte være Kittel i dag, lyder det fra Holm.