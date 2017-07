Brian Holm: Kittel vil ikke have et leadout-tog

Den tyske sprinter har igen og igen demonstreret, at han for tiden er den absolut hurtigste sprinter i feltet.

Og det har ikke været mindre imponerende at være vidne til, fordi Kittel nærmest uden hjælp fra holdkammeraterne har spurtet sig til sejrene.

Men det er tyskeren selv, som ikke ønsker at have et rigtigt leadouttog, som man i sin tid så for Mark Cavendish, da han kørte for HTC og Erik Zabel for Telekom.

- Det er ikke Kittels kørestil at komme ind med sådan et leadout. Vi er blevet ved med at prøve at få ham til det, men han vil have det på sin måde, og han vil hellere komme bagfra, forklarer tyskerens danske sportsdirektør Brian Holm.

- Det ser lidt underligt ud, men det lykkes. Det der HTC-tog, som Cavendish elskede, er ikke Kittel. Han skal bare have én eller to mand til sidst, så han ikke sidder i vinden fra fem kilometer og ind. Og så kører han frem.

- Han vil hellere sidde og gemme sig for ligesom at holde hovedet klart, og så hopper han i det kolde vand. Jo kortere tid han sidder deroppe i front, jo bedre for ham, lyder det fra Holm.

I årets Tour de France er ingen af sprinterholdene lykkedes med at sætte et leadouttog med mange folk sammen.

FDJ forsøgte i starten for Arnaud Demare, som fik en enkelt sejr, inden sygdom sendte ham ud af løbet. Men det var stadig et halvhjertet leadout.

- Efter vi stoppede med at køre leadout hos HTC, prøvede nogle af de andre. Telekom gjorde det også lidt med Zabel, men det udvikler sig hele tiden. Det kan være, det er der igen til næste år, siger Brian Holm.