Enkerne til de omkomne fodboldspillere var på banen for at modtage medaljer på vegne af deres mænd.

Brasiliansk fodboldklub spiller igen efter flystyrt

28. november 2016 styrtede flyet med spillerne fra Chapecoense Real ned, da de var på vej til at spille den største kamp i klubbens historie, finalen i den sydamerikanske pokalturnering. Ulykken, der kostede 71 personer livet, sendte Brasilien i landesorg i tre dage.

Inden kampen startede, blev de tre overlevende spillere fra flystyrtet klappet på banen, da de skulle modtage trofæet fra Copa Sudamericana.

Efter at de overlevende spillere havde været på banen, blev også enkerne til de mange omkomne spillere sendt på grønsværen. Med tårerne trillende ned langs kinderne modtog enkerne de medaljer, som deres mænd skulle have haft.

- Jeg er sikker på, at dem, der har forladt os, hvis de ser med, ville være glade, sagde en af de overlevende spillere, Alan Ruschel i forbindelse med kampen.

Da der var spillet 71 minutter af kampen, rejste alle på stadion sig og klappede ned mod spillerne. Netop 71 ud af 77 personer om bord på flyet omkom under det tragiske styrt i november.

Siden flystyrtet har klubben kæmpet for at samle et nyt hold, der kan spille med i den brasilianske liga.

22 nye spillere er kommet til klubben. De fleste af dem er udlånt fra andre klubber i Brasilien. Kampen mod Palmeiras endte 2-2.

Der er stadig et håb om, at to af de overlevende fra flystyrtet kan komme til at spille fodbold igen. To pladser på holdet vil derfor blive dedikeret til de to.

En tredje overlevende spiller har fået amputeret en del af sit ben. Han er blevet tilbudt en rolle i klubben, ligesom hans trøjenummer er fredet til evig tid.