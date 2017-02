Braithwaite laver perlemål for Toulouse

Toulouse tog et vigtigt skridt væk fra bunden i den bedste franske fodboldrække, da holdet vandt 4-1 hjemme over Bastia.

En tredje Bastia-spiller forsøgte at forhindre Braithwaite i at skyde, men det var for sent. Danskeren nåede fra en spids vinkel at hamre bolden i mål. Målet blev sat ind få minutter før pausen.

Fem minutter tidligere havde Toulouse bragt sig foran 1-0 ved frontangriberen Andy Delort.

Bastia fik reduceret til 1-2 kort efter pausen og var måske på vej til et comeback, da det gik helt galt for udeholdet.

To spillere fra Bastia blev smidt ud med røde kort, og så var Toulouse pludselig to mand i overtal med et kvarter tilbage.

Det andet røde kort medførte samtidig et straffespark til hjemmeholdet. Og det udnyttede Toulouse til at afgøre kampen.

Det var Braithwaite, som var placeret i venstre side af Toulouses angreb, som scorede fra pletten til 3-1 efter 77 minutter.

Toulouse scorede endnu en gang til slut, og med sejren er holdet placeret på niendepladsen med 33 point efter 25 kampe.

Toulouse har otte point ned til Caen under nedrykningsstregen, mens der er syv point op til Lyon på fjerdepladsen og de europæiske pladser.