Brækket kraveben tvinger Cavendish ud af Tour de France

Dermed er feltet blevet to af dets mest profilerede ryttere fattigere.

Løbsjuryen besluttede efter etapen at udelukke slovakken Peter Sagan, fordi han cirka 100 meter inden målstregen klemte Mark Cavendish ud i barrieren og tilsyneladende var skyld i, at konkurrenten måtte en tur i asfalten.

Styrtet sendte yderligere to mand i jorden og Cavendish på hospitalet, efter at han var trillet over målstregen.

Den 32-årige Cavendish forlod hospitalet med en slynge om skulderen på grund af et brækket kraveben. Ifølge Reuters slipper han for at blive opereret.

I 2014 kostede en tilsvarende skade i et styrt også hans videre deltagelse i det franske etapeløb.

Smerterne efter tirsdagens styrt var dog mere voldsomme end for tre år siden, fortalte han efter etapen ifølge Sky Sports.

- Det gør mig ikke alt for optimistisk. Det er bare en fornemmelse, men jeg er ikke læge, sagde han.

Nu er hans værste anelser altså bekræftet.

- Jeg er selvfølgelig voldsomt skuffet over at få den besked om min skade, siger han ifølge en meddelelse fra holdet.

- Jeg havde på fornemmelsen, at jeg lå i en god position til at vinde, så at tabe og desuden være nødt til at forlade Touren, et løb hele min karriere er bygget op omkring, er virkelig trist, udtaler Cavendish.

Med indtil videre 30 etapesejre i Tour de France havde Cavendish i år mulighed for at nærme sig rekorden på 34 sejre, der indehaves af den belgiske legende Eddy Merckx.