Tom Brady førte an i det vilde comeback, som sikrede ham og New England Patriots den femte Super Bowl-triumf.

Brady hylder mental styrke efter historisk comeback

Det lykkedes at tvinge kampen i overtid ved 28-28, og på den første angrebsserie i overtiden afgjorde man kampen med et touchdown til 34-28.

Nede 3-28 i tredje quarter var New England Patriots nærmest dømt ude af årets Super Bowl i NFL mod Atlanta Falcons, men anført af Tom Brady lancerede New England et historisk comeback.

Og den triumf viste alt om, hvilken mental styrke der er hos de nu femfoldige Super Bowl-mestre.

- Det her er alt sammen positivt. Det krævede en masse mental styrke, og vi kommer til at huske det her i resten af vores liv, siger Brady ifølge nyhedsbureauet AFP efter triumfen.

Den 39-årige quarterback sikrede sig sin femte Super Bowl-ring og blev for fjerde gang kåret til finalens MVP (Most Valuable Player). Begge dele har ingen quarterback præsteret tidligere.

Både Brady og resten af holdet virkede helt fra koncepterne i første halvdel af kampen, hvor man blev totalt domineret af Atlanta Falcons.

Quarterback Matt Ryan styrede den offensive Atlanta-maskine, mens holdets forsvar konstant lagde pres på Brady.

Men New England og i særdeleshed Tom Brady er kendt for at lave comebacks, og selv om der skulle et historisk et af slagsen til at vende fiasko til triumf, så troede han på det hele vejen.

- Vi bragte alle sammen hinanden tilbage i kampen. Vi følte aldrig, at vi var ude af kampen, siger Tom Brady ifølge AFP efter triumfen.

Atlanta Falcons har nu været i to finaler og tabt dem begge. Første gang var i 1998-sæsonen med danske Morten Andersen som kicker, hvor Denver Broncos var for stor en mundfuld.