Bradley Wiggins indstiller cykelkarrieren

Hans stop kommer, efter at der i løbet af 2016 var begyndt at dukke en række spøgelser op fra fortiden.

Dem nævner Wiggins dog ikke i sin afskedssalut.

- Jeg har været så heldig at udleve en drøm og opfylde min barndoms håb om at få en karriere ud af den sport, jeg forelskede mig i som 12-årig.

- Jeg har mødt mine idoler og kørt mod og med de bedste i 20 år.

- Jeg har arbejdet med verdens bedste trænere og managere, og jeg vil altid være taknemmelig for deres støtte, lyder det fra Bradley Wiggins på Facebook.

Ved sommerens OL i Rio vandt Bradley Wiggins sin ottende olympiske medalje.

I 2012 blev han den første brite til at vinde det store etapeløb Tour de France.

Dengang kørte han for britiske Team Sky.

Siden er det rosenrøde billede af en succesfuld brite på britisk hold med nultolerance over for doping dog krakeleret.

Mistroen voksede, da hackergruppen Fancy Bear i 2016 lækkede dokumenter om en række sportsfolks dispensationer til brug af normalt ulovlige præparater.

Af de lækkede dokumenter fremgik det blandt andet, at Bradley Wiggins havde fået dispensation til at bruge et ulovligt stof på meget specifikke tidspunkter.

Briten fik en såkaldt TUE (therapeutic use exemption) til at bruge et stof mod allergi, som han angiveligt led af - men det var kun i tre tilfælde i henholdsvis 2011, 2012 og 2013, at han åbenbart havde brug for det.

Præparatet figurer ellers på listen over forbudte stoffer.

Derfor er der blevet spekuleret i, om Wiggins overhovedet døjede med allergi, eller om han fik dispensationen, så han kunne bruge stoffet med præstationsfremme for øje.

Dispensationerne flugtede med, at han fik indsprøjtningerne, inden han skulle jagte Tour de France-sejren i 2011 og 2012 (han vandt i 2012) samt Giro d'Italia i 2013.

I sin selvbiografi fra 2012 hævdede Bradley Wiggins, at han aldrig havde fået andre indsprøjtninger end vaccinationer.

Siden kom så afsløringen af sagen om en pakke, som blev sendt fra Team Sky i England til Bradley Wiggins i Frankrig i forbindelse med Dauphiné Libéré i 2011.

Da holdet efter længere tids tavshed endelig løftede sløret for, hvad pakken indeholdt, var svaret overraskende. Ifølge Team Sky indeholdt pakken et middel, som ifølge Ekstra Bladet kan købes i håndkøb i Frankrig, men kræver recept i England.

Det har affødt spekulationer om, hvorvidt holdet taler sandt om pakkens indhold.

Sir Bradley Wiggins blev slået til ridder i 2013.

Hans sidste løb blev seksdagesløbet i belgiske Gent, som han vandt sammen med Mark Cavendish.