Bonucci er klar til chokskifte fra Juventus til Milan

Det oplyser AC Milan på sin hjemmeside.

Bonucci mangler fortsat den obligatoriske lægeundersøgelse, før han endeligt kan kalde sig for AC Milan-spiller.

Ifølge italienske medier betaler Milan omkring 300 millioner kroner for Bonucci, der betragtes som en af verdens bedste forsvarsspillere.

Dermed fortsætter Milan også deres spektakulære transfervindue, hvor klubben har hentet flere profiler. De færreste havde dog formentlig forudset Bonuccis skifte fra de forsvarende italienske mestre, Juventus.

Hos Juventus har Bonucci været en fast del af den bagkæde, der har dannet grundlaget for en lang række italienske mesterskaber i træk.

Med skiftet til AC Milan skal han forsøge at bringe den norditalienske klub tilbage til toppen i den bedste italienske række, Serie A.

Milan blev nummer seks i rækken sidste år, mens man skal tilbage til 2011 for at finde klubbens seneste ligatitel. Og nu tyder det altså på, at Milan for alvor vil indfri sine ambitioner om at vende tilbage til fordums styrke.

Foruden Bonucci har man hentet André Silva (fra Porto), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg), Franck Kessie og Andrea Conti (Atalanta), Mateo Mussachio (Villarreal), Fabio Borini (Sunderland) og Hakan Çalhanoglu (Leverkusen).