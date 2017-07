Bomstærk Kittel tramper sig til ny etapesejr i Touren

Den flade etape fik den forventede afslutning mellem sprinterne, hvor tyskeren var stærkest og vandt sikkert foran Arnaud Démare. (FDJ)

Forud var gået 216 tæt på begivenhedsløse kilometer på vejen fra Vesoul til Troyes.

Lige efter starten på etapen stak tre mand af sted i udbrud, og dér blev de siddende i fem timer i bagende varme.

Trioen med norske Vegard Stake Laengen (UAE Emirates), belgieren Frederik Backaert (Wanty) og franske Perrig Quémeneur (Direct Énergie) formåede dog ikke at skabe et afgørende forspring.

Feltet havde hele tiden snor i udbryderne, fordi sprinterholdene straks satte folk frem i front og kontrollerede tempoet med stor rutine.

Især den danske veteran Lars Bak (Lotto Soudal) fik lov at arbejde for sin løn og tilbragte et par timer som trækæsel for det 190 mand store hovedfelt.

Det medvirkede til, at lykkeridderne aldrig fik mere end godt tre minutters forspring på den ukomplicerede og næsten vindstille rute.

Trods god fight fra de tre i front blev de helt som forventet indhentet til slut. Det skete med tre kilometer tilbage, hvorefter det var tid for sprinterne til at tage over.

Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), der efter Mark Cavendishs exit har fået frit spil, forsøgte sig med en lang spurt, men 200 meter fra mål kom de hurtigste folk buldrende forbi nordmanden.

Arnaud Démare lignede umiddelbart en vinder, men på de sidste meter kom Marcel Kittel flyvende med perfekt timing og tog karrierens 11. etapesejr i det prestigefyldte løb.