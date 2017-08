Bolts holdkammerat efter VM-skade: Det er en tragedie

Den ottefoldige OL-guldvinder og 11-foldige VM-guldvinder blev skadet, da han forsøgte at sikre Jamaicas hold en medalje på den afsluttende tur.

Bolts store nedtur ærgrer hele Jamaicas stafethold.

- Det er en tragedie at se en legende som ham ende sin karriere på denne måde, siger holdkammeraten Yohan Blake til den norske tv-station NRK.

Netop Yohan Blake blev i 2011 verdensmester på 100-meter, efter at Usain Bolt tyvstartede i finalen.

Yohan Blake mener, at VM-arrangørerne lod stafetholdene opholde sig for lang tid i kølige temperaturer i opvarmningsområdet, mens de ventede på at komme i aktion.

Det kan muligvis have haft betydning for, at Usain Bolt blev skadet.

- Jeg tror, at det påvirkede alt. Det er dér, vi hviler os og varmer op. Jeg kan ikke lide det. Bolt sagde noget om det til en af holdkammeraterne.

- Det gør mig trist som både ven og holdkammerat, siger Yohan Blake.

Usain Bolt forsvandt hurtigt fra det olympiske stadion i London uden lyst til at kommentere karrierens sidste løb.

Storbritannien vandt guld i VM-finalen på 4x100-meter foran USA og Japan.