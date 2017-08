Bolt takker for støtten efter forfærdeligt farvel

- Men hvad kan jeg sige, jeg gav alt, hvad jeg kunne på løbebanen. Jeg gav alt som altid. Nu ligger jeg her og får behandling, siger Usain Bolt i en besked sendt ud via det sociale medie Snapchat.

- Jeg vil bare takke alle der kom og støttede, jeg er ked af, at jeg ikke fik mulighed for at sige farvel, siger han.

- Jeg vil være på stadion i morgen og sige farvel. Jeg vil gerne takke for alt, jeg har virkelig værdsat det, slutter Bolt.

På Londons olympiske stadion løb den 30-årige jamaicaner fjerde og sidste tur for sit land, men på opløbsstrækningen måtte han stoppe op, efter at han blev ramt af en skade.

Bolt så ud til at skulle kæmpe hårdt for at vinde sin 12. VM-guldmedalje, da han indledte sin tur, og det endte altså i en kæmpe skuffelse for et af atletikkens største navne i historien.